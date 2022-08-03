Английская Премьер-лига приняла официальное решение отказаться от идеи преклонения колена футболистами перед всеми матчами.

Игроки АПЛ перестанут регулярно становиться на колено перед поединками, передает сайт лиги . Соответствующее решение было принято после разговора всех капитанов клубов.

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Представители английской элиты отказались от такого жеста борьбы с расизмом, поскольку считают, что акция потеряла значение. Следовательно, они хотят усилить месседж, что расизму не место в футболе и обществе, не рутинным преклонением колена, а более значимыми акциями и кампаниями.

Заметим, что все-таки перед некоторыми поединками акция сохранится. Речь идет о стартовых играх сезона, матчах Boxing Day и турах, посвященных борьбе с расизмом (в октябре и марте).

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