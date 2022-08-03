Игроки АПЛ официально больше не будут ставать на колено в рамках акции BLM – есть исключения
Английская Премьер-лига приняла официальное решение отказаться от идеи преклонения колена футболистами перед всеми матчами.
Игроки АПЛ перестанут регулярно становиться на колено перед поединками, передает сайт лиги. Соответствующее решение было принято после разговора всех капитанов клубов.
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Представители английской элиты отказались от такого жеста борьбы с расизмом, поскольку считают, что акция потеряла значение. Следовательно, они хотят усилить месседж, что расизму не место в футболе и обществе, не рутинным преклонением колена, а более значимыми акциями и кампаниями.
Заметим, что все-таки перед некоторыми поединками акция сохранится. Речь идет о стартовых играх сезона, матчах Boxing Day и турах, посвященных борьбе с расизмом (в октябре и марте).
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