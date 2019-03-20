Футзалистка сборной Украины ударила тренера в челюсть

Анна Сидоренко, которая выступает за женскую сборную Украины по футзалу, не выдержала и ударила в челюсть тренера соперниц.

В матче чемпионата Украины по футзалу среди женщин между командами IMS-НУХТ и Будстар-НПУ произошел эпизод, который всколыхнул сеть.

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Игрок сборной Украины вводила мяч в игру из-за боковой линии, когда тренер команды-соперницы Александр Ратич прошел возле нее и помешал выполнить стандарт. Девушка после этого "заехала" наставнику в лицо.

Сидоренко получила прямую красную карточку и покинул паркет на 17-й минуте поединка. Несмотря на это IMS-НУХТ победил со счетом 3:2.

Интересно, что ранее Ратич возглавлял именно команду, где выступает Сидоренко.

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