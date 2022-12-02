"Не пропустити голів у двох матчах чемпіонату світу – це щось феноменальне. І вийти з групи з шістьма очками… Ніхто не вірив у нас, окрім нас самих і тих, хто був поряд. Це феноменально. Я гадаю, це історичне досягнення. Але ми не хочемо зупинятися на цьому. Ми хочемо використати цей результат як фундамент для майбутнього.

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Далі ми гратимемо з Аргентиною. Це буде важкий матч. Грати проти найкращого футболіста в історії. Ви можете сказати, що це просто матч 11 проти 11. Але це не так. Мессі – він такий єдиний. Я вважаю його найкращим футболістом в історії. Однак не думаю, що грати проти нього – це честь. Тому що він просто людина, така сама, як ми всі. Честь грати у плей-офф чемпіонату світу. Грай ми з Аргентиною чи з Польщею, це однаково велика честь – представляти Австралію в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Думаю, Мессі сповнений мотивації виграти турнір, адже це останній його чемпіонат світу. Він хоче закінчити його на вершині. Наше завдання – запобігти цьому. На жаль, я великий шанувальник Мессі, але я хотів би виграти більше чемпіонатів світу, ніж це зробить він", – цитує Дегенека Eurosport.

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