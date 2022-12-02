"Не пропустить голов в двух матчах чемпионата мира – это что-то феноменальное. И выйти из группы с шестью очками… Никто не верил в нас, кроме нас самих и тех, кто был рядом. Это феноменально. Я думаю, это историческое достижение. Но мы не хотим останавливаться на этом, мы хотим использовать этот результат как фундамент для будущего.

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Дальше мы будем играть с Аргентиной. Это будет трудный матч. Играть против лучшего футболиста в истории. Вы можете сказать, что это просто матч 11 против 11. Но это не так. Месси – он так единственный. Я считаю его лучшим футболистом в истории. Однако не думаю, что играть против него – это честь. Потому что он просто человек, такой же, как мы все. Честь играть в плей-офф чемпионата мира. Играй мы с Аргентиной или Польшей, это одинаково большая честь – представлять Австралию в 1/8 финала чемпионата мира.

Думаю, Месси полон мотивации выиграть турнир, ведь это последний его чемпионат мира. Он хочет закончить его на вершине. Наша задача – предотвратить это. К сожалению, я большой поклонник Месси, но я хотел бы выиграть больше чемпионатов мира, чем это сделает он", – цитирует Дегенека Eurosport.

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