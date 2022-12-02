Вже завтра розпочнеться плей-офф чемпіонату світу в Катарі. Чого чекати від матчів, підкаже "Футбол 24".

Аргентина зіграє проти чи не найбільшої сенсації групового етапу. Австралії пророкували останнє місце в квартеті, а вона залишила позаду Туніс і Данію та ще й повторила рекорд збірної України. Редактор "Футбол 24" Володимир Лесько та Юрій Гаврищак оцінили шанси команд в 1/8 фіналу ЧС-2022, а також описали єдиний сценарій для успіху збірної Польщі. Усі деталі – у відео.