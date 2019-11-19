Гравець юнацької команди Аякса шокує своїми габаритами – у 14 років він удвічі більший за своїх ровесників

Вихованець академії Аякса легко може стати конкурентом Ромелу Лукаку, який також вражав своєю потужністю у юнацькі роки.

Захисник Аякса U-15 Девід Ісмон має очевидну фізичну перевагу над своїми однолітками.

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Фотографії юного центрбека у матчі проти Спарти яскраво демонструють різницю між ним та іншими гравцями на полі – могутній аяксид у кілька разів більший за своїх суперників та партнерів. У підсумку його команда здобула розгромну перемогу 6:2, а Ісмон відзначився асистом.

До слова, 14-річний гренадер демонструє чудові результати у поточному сезоні – до впевненої гри у захисті він додав два голи і одну результативну передачу в 10 матчах.

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