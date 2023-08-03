Хавбек молодіжної збірної України Іван Желізко став гравцем гданської Лехії. Про це інформує офіційний сайт польського клубу.

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Згідно з джерелом, українець перейшов у стан "біло-зелених", незважаючи на великий інтерес до нього з боку інших клубів. 22-річний Желізко підписав із Лехією чотирирічний контракт, у новій команді він виступатиме під п'ятим номером.

Transfermarkt зазначає, що Лехія заплатила попередньому клубу півзахисника – Вальмієрі 500 тисяч євро.

Нагадаємо, що Лехія виступає у другому дивізіоні чемпіонату Польщі.

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