Гравець молодіжної збірної України офіційно змінив клуб – він виступатиме в другому дивізіоні
Опорний півзахисник руйнівного плану Іван Желізко змінив латвійську Вальмієру на польську Лехію.
Хавбек молодіжної збірної України Іван Желізко став гравцем гданської Лехії. Про це інформує офіційний сайт польського клубу.
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Згідно з джерелом, українець перейшов у стан "біло-зелених", незважаючи на великий інтерес до нього з боку інших клубів. 22-річний Желізко підписав із Лехією чотирирічний контракт, у новій команді він виступатиме під п'ятим номером.
Transfermarkt зазначає, що Лехія заплатила попередньому клубу півзахисника – Вальмієрі 500 тисяч євро.
Нагадаємо, що Лехія виступає у другому дивізіоні чемпіонату Польщі.
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