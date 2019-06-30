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Гравець Міннесоти Юнайтед зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації

22:11 452 Читать на русском
Гравець Міннесоти Юнайтед зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації
Коллін Мартін / Sky Sports

Хавбек Міннесоти Юнайтед Коллін Мартін здійснив камінг-аут і заявив, що хоче стати прикладом для молоді та людей, які не визначились, чи йти у спорт.

"Мабуть, є ще футболісти-геї. Я сподіваюся, вони зможуть знайти комфорт не тільки в суспільстві, але і в спорті, що вони зможуть бути собою. Я думаю, це ганьба, що люди в наші дні не можуть бути собою.

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Камінг-аут? Коли робиш публічну заяву, ти робиш це насправді не для себе. Я намагався стати прикладом, можливо, для молодих хлопців або людей, які не впевнені в своїй орієнтації або не знають, чи варто йти в спорт. Можливо, для них це щось означає", – цитує Мартіна Sky Sports.

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