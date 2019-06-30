toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Игрок Миннесоты Юнайтед признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

22:11 144 Читати українською
Игрок Миннесоты Юнайтед признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Коллін Мартін / Sky Sports

Хавбек Миннесоты Юнайтед Коллин Мартин совершил каминг-аут и заявил, что хочет стать примером для молодежи и людей, которые не определились, идти в спорт.

"Должно быть, есть еще футболисты-геи. Я надеюсь, они смогут обрести комфорт не только в обществе, но и в спорте, что они смогут быть собой. Я думаю, это позор, что люди в наши дни не могут быть собой.

Рафаилов: Не допущу, чтобы в Заре появились футболисты-геи

Каминг-аут? Когда делаешь публичное заявление, ты делаешь это на самом деле не для себя. Я пытался стать примером, возможно, для молодых ребят или людей, которые не уверены в своей ориентации или не знают, стоит ли идти в спорт. Возможно, для них это что-то значит", – цитирует Мартина Sky Sports.

Фаб'єн Бартез: історія спритного блазня, який зупинив нестримного Шеву і став зіркою автоперегонів

blog_ava
Уругвай – Перу: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Копа Америка-2019 – как это было
00:16
1800
Теги
Мир Миннесота Коллин Мартин Коллин Мартин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ПСЖ не планирует продавать Неймара, – Telefoot
    Франція — 14:04320 ПСЖ не планирует продавать Неймара, – Telefoot
66
дн
:
19
час
:
13
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук