Игрок Миннесоты Юнайтед признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Хавбек Миннесоты Юнайтед Коллин Мартин совершил каминг-аут и заявил, что хочет стать примером для молодежи и людей, которые не определились, идти в спорт.

"Должно быть, есть еще футболисты-геи. Я надеюсь, они смогут обрести комфорт не только в обществе, но и в спорте, что они смогут быть собой. Я думаю, это позор, что люди в наши дни не могут быть собой.

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Каминг-аут? Когда делаешь публичное заявление, ты делаешь это на самом деле не для себя. Я пытался стать примером, возможно, для молодых ребят или людей, которые не уверены в своей ориентации или не знают, стоит ли идти в спорт. Возможно, для них это что-то значит", – цитирует Мартина Sky Sports.

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