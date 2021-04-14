Місто Лева в середині квітня здивувало рясним снігопадом, що не могло не позначитись на ситуації на полі у матчі між львівськими та галицькими Карпатами.

У поєдинку 17-го туру групи А Другої ліги львівські Карпати приймали Карпати з Галича.

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Львів під час матчу накрила снігова стихія, поле стадіону Сокіл вкрилось білим шаром. В одному з епізодів складні погодні умови мало не зіграли злий жарт з арбітринею матчу Крістіною Козорог.

На 36-й хвилині зустрічі після чергової атаки львів'ян суперник виніс м'яч у центр поля. Захисник господарів Назар Вербний не помітив 29-річну суддя і буквально зніс її з ніг. Козорог не одразу змогла підвестися, провівши кілька секунд на морозному покритті, а потім ще довго трималась за голову.

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