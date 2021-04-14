Город Льва в середине апреля удивил обильным снегопадом, что не могло не сказаться на ситуации на поле в матче между львовскими и галицкими Карпатами.

В поединке 17-го тура группы А Второй лиги львовские Карпаты принимали Карпаты из Галича.

Пес стал героем матча Карпат – лохматый нарушитель сорвал угловой и скрылся с места "преступления"

Львов во время матча накрыла снежная стихия, поле стадиона Сокол покрылось белым слоем. В одном из эпизодов сложные погодные условия едва не сыграли злую шутку с арбитром матча Кристиной Козорог.

На 36-й минуте встречи после очередной атаки львовян соперник вынес мяч в центр поля. Защитник хозяев Назар Вербный не заметил 29-летнюю судью и буквально снес ее с ног. Козорог не сразу смогла поднятся, проведя несколько секунд на морозном покрытии, а потом еще долго держалась за голову.

"Бачив людей, яких мачете розрізали на шматки": полон на Донбасі і шоколадні цукерки для сомалійських піратів