Пабло Торре будет выступать в составе Жироны на правах аренды.

Барселона отдала Жироне в аренду полузащитника Пабло Торре, информирует официальный сайт "красно-белых". Сообщается, что соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23. Согласно Diario Sport, переход Торре стал частью сделки по подписанию Барселоной защитника Жироны Ориоля Ромеу.

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В прошлом сезоне Торре провёл за первую команду "блаугранас" всего лишь 7 матчей. В Жироне он оказался, чтобы получать регулярную игровую практику. Главный тренер Барсы Хави надеется, что Торре повторит судьбу Родриго Рикельме – игрока Атлетико, который отлично проявил себя в составе Жироны, находясь в аренде.

Пабло Торре стал четвёртым новичком Жироны этим летом. Ранее каталонский клуб подписал контракты с Савио, Блиндом и Янхелем Эррерой.

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