Захисник Барселони Рональд Араухо долучився до своїх колег по амплуа у лазареті каталонського клубу.

Уругваєць відчув дискомфорт у правій нозі під час передматчевого тренування, через що поступився місцем у складі Самуелю Умтіті, повідомляє твіттер Барселони.

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Відзначимо, що Араухо став уже третім захисником, який опинився у лазареті "блаугранас" – раніше на тривалий термін вибули Жерар Піке та Серхі Роберто. Матч із Гранадою пропускає і Клеман Лангле через перебір жовтих карток.

До слова, захисник провів 12 матчів у складі Барселони у поточному сезоні, відзначившись 1 забитим голом.

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