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Градецкі: У матчі з Баварією я загубив контактні лінзи і грав майже наосліп

08:26 71 Читать на русском
Градецкі: У матчі з Баварією я загубив контактні лінзи і грав майже наосліп
Лукаш Градецкі / Твіттер ФК Байєр

Голкіпер леверкузенського Байєра Лукаш Градецкі поділився враженнями від переможного матчу 13-го туру Бундесліги проти Баварії (2:1).

34’ Томас Мюллєр
 
Леон Бейлі 10’
Леон Бейлі 36’
Йонатан Та 81’
10’ Леон Бейлі
34’ Томас Мюллєр
36’ Леон Бейлі
81’ Йонатан Та

"Я загубив контактні лінзи у першому таймі і майже нічого не бачив протягом часу, що залишилися до перерви – понад 20 хвилин. Спробуйте зіграти з Баварією, бачачи лише на одне око", – наводить слова Градецкі у своєму Твіттері видання Goal.com.

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Нагадаємо, після 13-ти турів Байєр у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини посідає сьому сходинку, набравши 22 очки. Баварія ж у вчорашньому матчі зазнала лише другої поразки у сезоні і з 24 балами йде четвертою.

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Байєр Байєр Німеччина Лукаш Градецкі Лукаш Градецкі Баварія - Байєр
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