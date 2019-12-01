Градецкі: У матчі з Баварією я загубив контактні лінзи і грав майже наосліп

Голкіпер леверкузенського Байєра Лукаш Градецкі поділився враженнями від переможного матчу 13-го туру Бундесліги проти Баварії (2:1).

"Я загубив контактні лінзи у першому таймі і майже нічого не бачив протягом часу, що залишилися до перерви – понад 20 хвилин. Спробуйте зіграти з Баварією, бачачи лише на одне око", – наводить слова Градецкі у своєму Твіттері видання Goal.com.

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Нагадаємо, після 13-ти турів Байєр у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини посідає сьому сходинку, набравши 22 очки. Баварія ж у вчорашньому матчі зазнала лише другої поразки у сезоні і з 24 балами йде четвертою.

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