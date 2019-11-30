Борусія Д у меншості втримала перемогу над Гертою, РБ Лейпциг перестріляв Падеборн: 13-й тур Бундесліги, субота

У суботу 13-й тур Бундесліги продовжили п’ять поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 13-й тур

Герта – Борусія Д – 1:2

Голи: Даріда, 34 – Санчо, 15, Азар, 17

Вилучення: Хуммельс, 45 (Борусія Д, друга жовта картка)

Хоффенхайм – Фортуна – 1:1

Голи: Крамаріч, 6 – Хеннінгс, 88

Кельн – Аугсбург – 1:1

Голи: Кордоба, 86 – Нідерлехнер, 44

Вилучення: Чіхос, 40 (Кельн, друга жовта картка), Хан, 44 (Аугсбург, друга жовта картка)

Нереалізований пенальті: Хан, 9 (Аугсбург)

Падеборн – РБ Лейпциг – 2:3

Голи: Мамба, 62, Г’ясула, 73 – Шик, 3, Забітцер, 4, Вернер, 26

Шальке на останніх хвилинах вирвав перемогу над Уніоном, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці Бундесліги

У суботу 13-й тур Бундесліги продовжили одразу чотири поєдинки. Дортмундська Борусія у Берліні з перших хвилин "взялась" за місцеву Герту: протягом двох хвилин Санчо та Азар заклали фундамент майбутньої перемоги. Та ще до перерви Владімір Даріда один гол відквитав, а на останній хвилині першого тайму суддя показав Матсу Хуммельсу другу жовту картку і залишив Борусію у меншості. У другій половині зустрічі берлінці володіли відчутною перевагою, однак втілити її у забиті м’ячі так і не зуміли.

Середняк турнірної таблиці Хоффенхайм приймав аутсайдера чемпіонату – дюссельдорфську Фортуну. Вже на шостій хвилині Андрей Крамаріч, після передачі Флоріана Грілліча, відкрив рахунок у матчі. Наприкінці тайму Павел Кадерабек міг подвоювати перевагу своєї команди, однак пробив повз стійку воріт. Друга половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі, однак більше пощастило гостям – за дві хвилини до закінчення матчу Роуен Хеннінгс зумів зрівняти рахунок.

Кельн у матчі з Аугсбургом всерйоз розраховував покращити своє турнірне становище: "цапи" не знали смаку перемог у чотирьох матчах поспіль, в той час як Аугсбург здобув дві звитяги у двох останніх поєдинках чемпіонату. Однак початок матчу видався не на користь господарів: захисник Кельна Рафаель Чіхос грубо зіграв у підкаті у своєму штрафному майданчику і суддя вказав на одинадцятиметровий. До м’яча підійшов Андре Хан і... не зміг переграти Тімо Хорна, який легко справився з ударом суперника. Під кінець першого тайму Чіхос отримав друге попередження і залишив свою команду у меншості, чим одразу ж скористався суперник: Флоріан Нідерлехнер, опинившись у штафному майданчику, майстерно переграв голкіпера. Та ще до фінального свистка арбітр вирівняв склади – невдаха матчу, Андре Хан, отримав другу жовту картку і покинув поле. По перерві Аугсбург вдало гасив всі атакувальні спалахи біля своїх воріт, однак за чотири хвилини до закінчення матчу прогавив контратаку суперника і господарям, завдяки індивідуальному проходу Джона Кордоби, вдалось зрівняти рахунок.

Остання команда чемпіонату Падеборн приймала потенційного лідера турнірної таблиці РБ Лейпциг. Вже з перших секунд гості почали втілювати свою моральну перевагу у забиті голи: протягом хвилини Патрік Шик та Марсель Забітцер двічі змусили Леопольда Цінгерлє витягати м’яч з сітки воріт. В середині тайму Тімо Вернер потроїв перевагу своєї команди. Запахло розгромом. По перерві господарі зуміли скоротити рахунок, та суддя взяття воріт відмінив через офсайд, скориставшись для прийняття рішення системою VAR. Зрештою, на 62-й хвилині Стрелі Мамба таки зумів забити без порушень, а згодом до мінімуму рахунок скоротив Клаус Г’ясула. На більше, на жаль, банально не вистачило часу.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ