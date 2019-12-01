Сенсаційна перемога "фармацевтів" у відеоогляді матчу Баварія – Байєр – 1:2

У 13-му турі Бундесліги Байєр сенсаційно обіграв мюнхенську Баварію. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Байєр.

Леверкузенці несподівано відкрили рахунок вже на 10-й хвилині – Бейлі скористався провалом в центрі захисту господарів, втік від опікунів і вразив нижній кут воріт Нойєра. На 34-й хвилині Томас Мюллєр зрівняв рахунок ударом з 17 метрів, але вже в наступній атаці "фармацевти" знову вийшли вперед. Свій другий м'яч забив Бейлі, який знову легко втік від захисту Баварії і не залишив шансів голкіперу.

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Наприкінці матчу Байєр залишився у меншості – пряму червону картку отримав Йонатан Та. Але команда Петера Боса зуміла втримати переможний рахунок, перервавши серію успішних матчів Баварії під керівництвом Фліка.

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