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Сенсаційна перемога "фармацевтів" у відеоогляді матчу Баварія – Байєр – 1:2

00:27 105 Читать на русском
Сенсаційна перемога "фармацевтів" у відеоогляді матчу Баварія – Байєр – 1:2
Леон Бейлі – головний герой матчу / Kicker

У 13-му турі Бундесліги Байєр сенсаційно обіграв мюнхенську Баварію. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Байєр.

34’ Томас Мюллєр
 
Леон Бейлі 10’
Леон Бейлі 36’
Йонатан Та 81’
10’ Леон Бейлі
34’ Томас Мюллєр
36’ Леон Бейлі
81’ Йонатан Та

Леверкузенці несподівано відкрили рахунок вже на 10-й хвилині – Бейлі скористався провалом в центрі захисту господарів, втік від опікунів і вразив нижній кут воріт Нойєра. На 34-й хвилині Томас Мюллєр зрівняв рахунок ударом з 17 метрів, але вже в наступній атаці "фармацевти" знову вийшли вперед. Свій другий м'яч забив Бейлі, який знову легко втік від захисту Баварії і не залишив шансів голкіперу.

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Наприкінці матчу Байєр залишився у меншості – пряму червону картку отримав Йонатан Та. Але команда Петера Боса зуміла втримати переможний рахунок, перервавши серію успішних матчів Баварії під керівництвом Фліка.

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Відеоновини Німеччина Баварія - Байєр Баварія Баварія Байєр Байєр
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