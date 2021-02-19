"Результат достигнут. Результат хороший. Шахтер контролировал игру, владел мячом и инициативой. Маккаби пытался проводить контратаки, но Трубин хорошо сыграл. Вратарь Шахтера прекрасно отстоял в рамке ворот, когда нужно было – выручил.

"Марсіани висадилися і показали різницю між золотом і залізом". Ізраїльські ЗМІ оспівують Шахтар і не вражені Соломоном

Шахтер вышел вперед, контролировал игру, Каштру вовремя сделал замены, которые добавили скорости в атаке в концовке встречи, что позволило забить второй гол. Маккаби играл очень осторожно, они опасались таких вот быстрых атак "горняков", но все равно это не спасло их от второго мяча. Шахтер выиграл на классе. Наши футболисты все-таки более мастеровитые, а командная игра поставлена более качественно, поэтому результат закономерен. Я предполагал, что будет 1:2, а получилось еще лучше..

Почему второй гол забили лишь в конце матча? Не потому, чтобы футболисты не набрали форму, скорее всего сказывается отсутствие официальных игр. Товарищеские матчи не дают в полной мере получить необходимый тонус. В официальных играх другой накал борьбы и совсем другие эмоции. Тут нужно быстрее думать, быстрее принимать решения, особенно в завершающей стадии, доли секунд многое решают. Надо провести 3-4 игры и все станет на место, реализация улучшиться.

Шахтер практически убил интригу перед ответной игрой. Только если "горняки" сами не усложнят себе жизнь в домашнем матче. Но тем не менее, болельщики соскучились по команде, поэтому придут на стадион поддержать футболистов. Сложно выходить на 50-70 тысячные пустые арены, они психологически давят на футболистов. Даже если 20-30% болельщиков придет – уже будут совсем другие эмоции. Люди соскучились по футболу. Если раньше надо было думать, как заманить болельщиков на стадион, то сейчас все сами хотят", – цитирует Грачева издание Terrikon.

Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Маккаби состоится в Киеве 25 февраля на НСК Олимпийский.

Шахтер одержал выездную победу над Маккаби: триумф на классе, проблемы с реализацией и неосторожная оборона "горняков"