"Бракує впевненості, особливо молодим гравцям, тому важлива перемога. Після важких поразок треба було зібратися.

Олександрія вибила Рух з Кубка України завдяки автоголу капітана у доданий час – нелогічна перемога Ротаня і Ко

Той, хто слабкий, опускає руки. І ми зібралися, сподіваюся, перемога додасть впевненості. Ми маємо багато молодих гравців, яким потрібно пройти через такі поразки, як було з Чорноморцем (1:5). Показали характер у кубковому матчі.

Травми захисників? Двоє людей залишилося на позицію центрального. Але в нас є ще один Кравченко (асистент тренера, – прим.), плюс зараз Єзерського готуватимемо", – сказав Ротань у коментарі YouTube-каналу УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, автогол Руха на четвертій доданій хвилині вивів Олександрію у чвертьфінал Кубка України і перервав шестиматчеву безвиграшну серію "містян".

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