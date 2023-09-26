"Не хватает уверенности, особенно молодым игрокам, поэтому важная победа. После тяжелых поражений надо было собраться.

Александрия выбила Рух из Кубка Украины благодаря автоголу капитана в добавленное время – нелогичная победа Ротаня и Ко

Тот, кто слаб, опускает руки. И мы собрались, надеюсь, победа придаст уверенности. У нас много молодых игроков, которым нужно пройти через такие поражения, как было с Черноморцем (1:5). Показали характер в кубковом матче.

Травмы защитников? Два человека осталось на позицию центрального. Но у нас есть еще один Кравченко (ассистент тренера, – прим.), плюс сейчас Езерского будем готовить", – сказал Ротань в комментарии YouTube-каналу УПЛ-ТБ.

Напомним, автогол Руха на четвертой добавленной минуте вывел Александрию в четвертьфинал Кубка Украины и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию "горожан".

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