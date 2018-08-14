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Горяїнов може замінити Валяєва на тренерському містку Металіста 1925

15:12 178 Читать на русском
Горяїнов може замінити Валяєва на тренерському містку Металіста 1925
Олександр Горяїнов / Соцмережі

Екс-голкіпер Металіста Олександр Горяїнов може стати головним тренером Металіста 1925.

Про це повідомляє ресурс tribuna.com. За інформаціє сайту зміни на посаді головного тренера харківського клубу можуть статись вже протягом цього тижня.

Нагадаємо, після матчу проти СК Дніпро-1 чинний наставник Металіст 1925 Сергій Валяєв заявив, що бажає покинути клуб, адже він відчуває неповагу з боку деяких осіб.

Керівництво Металіста 1925 прокоментувало заяву Валяєва про бажання піти у відставку

Зауважимо, що Горяїнов раніше працював у харківській команді з воротарями, а зараз очолює Металіст Юніор.

Теги
Металіст 1925 Металіст 1925 Сергій Валяєв Сергій Валяєв Олександр Горяїнов Олександр Горяїнов Друга ліга
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