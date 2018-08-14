Горяїнов може замінити Валяєва на тренерському містку Металіста 1925

Екс-голкіпер Металіста Олександр Горяїнов може стати головним тренером Металіста 1925.

Про це повідомляє ресурс tribuna.com. За інформаціє сайту зміни на посаді головного тренера харківського клубу можуть статись вже протягом цього тижня.

Нагадаємо, після матчу проти СК Дніпро-1 чинний наставник Металіст 1925 Сергій Валяєв заявив, що бажає покинути клуб, адже він відчуває неповагу з боку деяких осіб.

Керівництво Металіста 1925 прокоментувало заяву Валяєва про бажання піти у відставку

Зауважимо, що Горяїнов раніше працював у харківській команді з воротарями, а зараз очолює Металіст Юніор.