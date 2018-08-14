Горяинов может заменить Валяева на тренерском мостике Металлиста 1925

Италия — 14:55 61
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Бакайоко перешел в Милан
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“Коломойський диктує: "067-466-46-46". І я розумію – це телефон Суркіса!" Ігор Циганик – про містику, Путіна і ГітлераИнтервью — 14:00 566
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Претендует на основу сборной вместо легенды: защитник Динамо Кендзера – игрок месяца по версии польского СМИУкраина — 13:08 234
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"Говорил боссам, что Чигринский не для Барселоны", – агент, открывший Месси, о феномене ГвардиолыИспания — 11:30 717
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Зинченко, каким его еще не видели: реалистичные лица Роналду и Ко в FIFA19 впечатляют, но с украинцем полный провалАнглия — 13 авг 1211
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