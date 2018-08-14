Горяинов может заменить Валяева на тренерском мостике Металлиста 1925

Экс-голкипер Металлиста Александр Горяинов может стать главным тренером Металлиста 1925.

Об этом сообщает ресурс tribuna.com. По информации сайта изменения на посту главного тренера харьковского клуба могут произойти уже в течение этой недели.

Напомним, после матча против СК Днепр-1 действующий наставник Металлист 1925 Сергей Валяев заявил, что желает покинуть клуб, ведь он чувствует неуважение со стороны некоторых лиц.

Руководство Металлиста 1925 прокомментировал заявление Валяева о желании уйти в отставку

Заметим, что Горяинов ранее работал в харьковской команде с вратарями, а сейчас возглавляет Металлист Юниор.