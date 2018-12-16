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Гомес забив 100-й гол за Штутгарт

00:45 75 Читать на русском
Гомес забив 100-й гол за Штутгарт
Маріо Гомес / фото із соцмереж

Досвідченому форварду німецького Штутгарта Маріо Гомесу підкорилося визначне досягнення.

Ветеран оформив дубль у матчі 15-го туру Бундесліги проти берлінської Герти. Це дозволило Гомесу досягнути позначки в 100 забитих м'ячів у складі Штутгарта, повідомляє Opta Sports.

Батько капітана Штутгарта помер на стадіоні після перемоги команди сина над Гертою

33-річний нападник є вихованцем Штутгарта та дебютував у складі команди ще в сезоні 2003/04. Також упродовж кар'єри він виступав за мюнхенську Баварію, Фіорентину, Бешикташ і Вольфсбург.

У сезоні 2018/19 Маріо Гомес провів 15 матчів у Бундеслізі, в яких забив 5 м'ячів.

Німеччина15 турМерседес-Бенц-Арена (Штутґарт)

Штутгарт - Герта: Субота 15 грудня 2018

Штутгарт
Матч завершено
2 : 1
Герта
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Маріо Гомес Маріо Гомес Штутгарт Штутгарт Німеччина Штутгарт - Герта
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