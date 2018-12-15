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Батько капітана Штутгарта помер на стадіоні після перемоги команди сина над Гертою

21:40 459 Читать на русском
Батько капітана Штутгарта помер на стадіоні після перемоги команди сина над Гертою
Крістіан Гентнер / Pressefoto Ba

Капітан Штутгарта Крістіан Гентнер втратив батька прямо на стадіоні рідного клубу.

Штутгарт несподівано переміг Герту в 15 турі Бундесліги, однак "шваби" не раділи успіху. Відразу після завершення зустрічі на стадіоні Штутгарта Мерседес-Бенц Арені пішов з життя батько Крістіана Гентнера.

"Штутгарт співчуває втраті Герберта Гентнера. Батько капітана команди Крістіана Гентнера помер після фінального свистка в матчі проти Герти. Штутгарт у такий важкий час думками повністю з сім'єю Крістіана", – інформує прес-служба клубу.

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Швидка допомога відреагувала миттєво, але врятувати Герберта Гентнера не вдалося. Штутгарт згорнув всі післяматчеві активності.

Теги
Німеччина Крістіан Ґентнер Крістіан Ґентнер Штутгарт Штутгарт
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