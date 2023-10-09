"Якщо зараз поглянути на стан справ у світовому футболі, то майже всі команди вирівнюються. Звісно, є топ-5 збірних, але всі намагаються до них підтягнутися. Навіть команди невеликих країн, як-от Ліхтенштейн, Люксембург чи Мальта, підіймають свій рівень. Їхні гравці виступають у чемпіонатах більших країн, тому в них зростає майстерність. З усіма суперниками буде складно, тому треба на кожну гру налаштовуватися як на останню.

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У нашій групі така турнірна ситуація, що дуже багато залежить від кожного матчу. Не можна сказати, що два поєдинки треба виграти, а потім десь розслабитися. Треба вигравати всі матчі, щоб зі стовідсотковою впевненістю вийти на друге місце.

Шкода, що з нами наразі немає Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка. Це наші лідери, тож це велика втрата. Віктор в останніх поєдинках за Жирону і забивав, і віддавав. І Ярмоленко забив... Але сталося як сталося. Навіть попри такі втрати, у збірній велика конкуренція. У гарній формі, наприклад, Олександр Зубков. Приїде Назарій Русин, який може без проблем відіграти на будь-якому фланзі або на вістрі атаки. Щодо мене, то я готовий зіграти на будь-якій позиції, де мене побачить тренерський штаб.

Відсутність лідерів навіть додатково мотивує інших хлопців. До збірної приїжджають всі найкращі на цей час, найбільш підготовлені і з ігровою практикою. Усі вони можуть допомогти команді. У нас сильний тренерський штаб, який розбирає кожну гру. Нам показують і наші матчі, і матчі суперників. Готуємося ретельно й усе розуміємо. Тобто теоретично й фізично ми повністю готові, а вже на футбольному полі маємо продемонструвати стовідсоткову концентрацію, щоб усе вийшло якнайкраще й реалізувалися тренерські настанови", – цитує Караваєва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України напередодні розпочала підготовку до жовтневих матчів відбору на Євро-2024: 14 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють з Північною Македонією, а 17-го – з Мальтою.

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