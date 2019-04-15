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"Головне питання: що у пляшці?" – мережу порвало курйозне фото зі спарингу Агробізнеса

20:04 556 Читать на русском
"Головне питання: що у пляшці?" – мережу порвало курйозне фото зі спарингу Агробізнеса
Дунаївці-Епіцентр – Агробізнес / фото із соцмереж

Кумедний епізод трапився під час товариського матчу Дунаївці-Епіцентр – Агробізнес.

Першоліговий Агробізнес пропускав 22 тур першості і, скориставшись нагодою, вирішив зіграти товариський матч проти аматорської команди Дунаївці-Епіцентр.

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В одному з ігрових епізодів гравцю Дунаївців знадобилася допомога лікарів. Однак на полі разом із медиками з'явилася жінка, яка тримала в руках пляшку, вмістом якої у своєму твіттері поцікавився екс-гравець збірної України Євген Левченко.

Теги
Перша ліга футбольні курйози Агробізнес Агробізнес
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