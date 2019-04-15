"Головне питання: що у пляшці?" – мережу порвало курйозне фото зі спарингу Агробізнеса

Кумедний епізод трапився під час товариського матчу Дунаївці-Епіцентр – Агробізнес.

Першоліговий Агробізнес пропускав 22 тур першості і, скориставшись нагодою, вирішив зіграти товариський матч проти аматорської команди Дунаївці-Епіцентр.

Вболівальник Роми переоцінив свої здібності, отримав унікальний шанс та епічно зганьбився – курйоз дня

В одному з ігрових епізодів гравцю Дунаївців знадобилася допомога лікарів. Однак на полі разом із медиками з'явилася жінка, яка тримала в руках пляшку, вмістом якої у своєму твіттері поцікавився екс-гравець збірної України Євген Левченко.