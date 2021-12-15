Головко може очолити один з провідних клубів Другої ліги
Колишній тренер молодіжної збірної України Олександр Головко отримав варіант для відновлення кар'єри.
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Сьогодні клуб звільнив місце керманича, розірвавши контракт з Володимиром Бондаренком за обопільною згодою. Діназ завершив першу половину сезону двома поразками, але зберігає шанси на підвищення. Команда йде четвертою у групі А Другої ліги, відстаючи від зони перехідних матчів на очко, а від зони прямого виходу – на 6.
Додамо, що останнім місцем роботи Головка був Кремінь, який він покинув рік тому. Наразі фахівець працює експертом на каналах "Футбол".
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