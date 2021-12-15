Легенда Динамо фигурирует в списке претендентов на тренерский мостик Диназа, утверждает SportArena.

Карпаты подписали двух новичков с опытом выступлений в УПЛ, – СМИ

Сегодня клуб освободил место рулевого, расторгнув контракт с Владимиром Бондаренко по обоюдному согласию. Диназ завершил первую половину сезона двумя поражениями, но сохраняет шансы на повышение. Команда идет четвертой в группе А Второй лиги, отставая от зоны переходных матчей на очко, а от зоны прямого выхода – на 6.

Последним местом работы Головка был Кремень, который он покинул год назад. В настоящее время специалист работает экспертом на каналах "Футбол".

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