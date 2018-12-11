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Головко може бути звільнений з посади головного тренера молодіжної збірної України

18:49 1607 Читать на русском
Головко може бути звільнений з посади головного тренера молодіжної збірної України
Олександр Головко / Фото ФФУ

На тренерському містку молодіжної збірної України можуть відбутись несподівані зміни.

Найближчим часом головний тренер збірної України U-21 Олександр Головко може бути звільнений зі своєї посади, повідомляє dynamomania.

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Причиною такого рішення називають невихід команди у фінальну частину Євро-2019. Нагадаємо, Україна U-21 посіла третє місце у групі, пропустивши вперед однолітків з Нідерландів та Англії.

Головним претендентом на місце Головка називають Володимира Єзерського, який очолює збірну України U-19.

Остаточне рішення прийматиметься на найближчому засіданні Виконкому ФФУ.

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Теги
Збірна України U-21 Олександр Головко Олександр Головко Євро-2019 U-21 Володимир Єзерський Володимир Єзерський
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