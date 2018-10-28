Головко: Для молодіжної збірної України третє місце – це реальний результат

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко підбив підсумки відбіркового циклу до Євро-2019, де його підопічні заяйняли третє місце в групі та не пройшли у фінальну стадію турніру.

"Третє місце – це реальний результат. Так, ми сподівалися на краще... Усе одно я хочу подякувати підопічним. Із тими футболістами, які були в нас під рукою, на більше навряд чи варто було розраховувати.

Головко: Лунін грає так, як і належить воротарю, якого придбав Реал

Ми невиразно стартували в цьому відбірному циклі, так собі провели перший тайм матчу з Латвією, проте потім виправили ситуацію. Аж до останньої гри команда еволюціонувала, але там ми могли розраховувати максимум на нічию.

Головна мета молодіжної команди – підготовка резерву для національної команди. Але без перемог це не та підготовка. Ми повинні були домагатися результату від гри до гри, могли поборотися за путівку на Євро, і нас вистачило майже на весь відбірний цикл", – цитує Головка офіційний сайт ФФУ.

Хороша гра Яремчука, подвиги Пятова і справедливий результат по xG – що говорять цифри про матч Україна – Чехія