toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Головко: Для молодіжної збірної України третє місце – це реальний результат

22 жовтня 23:10 249 Читать на русском
Головко: Для молодіжної збірної України третє місце – це реальний результат
Олександр Головко / Фото ФФУ

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко підбив підсумки відбіркового циклу до Євро-2019, де його підопічні заяйняли третє місце в групі та не пройшли у фінальну стадію турніру.

"Третє місце – це реальний результат. Так, ми сподівалися на краще... Усе одно я хочу подякувати підопічним. Із тими футболістами, які були в нас під рукою, на більше навряд чи варто було розраховувати.

Головко: Лунін грає так, як і належить воротарю, якого придбав Реал

Ми невиразно стартували в цьому відбірному циклі, так собі провели перший тайм матчу з Латвією, проте потім виправили ситуацію. Аж до останньої гри команда еволюціонувала, але там ми могли розраховувати максимум на нічию.

Головна мета молодіжної команди – підготовка резерву для національної команди. Але без перемог це не та підготовка. Ми повинні були домагатися результату від гри до гри, могли поборотися за путівку на Євро, і нас вистачило майже на весь відбірний цикл", – цитує Головка офіційний сайт ФФУ.

Хороша гра Яремчука, подвиги Пятова і справедливий результат по xG – що говорять цифри про матч Україна – Чехія

Теги
Збірна України U-21 Олександр Головко Олександр Головко Україна U-21 Україна U-21 Євро-2019 U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
    Україна — 16:501518 Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
22
год
:
3
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук