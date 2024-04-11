В англійській Прем'єр-лізі швидше та чіткіше будуть фіксувати офсайди.

Клуби АПЛ вирішили запровадити напівавтоматичну технологію фіксування офсайдів, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нововведення вперше запрацює в наступному сезоні АПЛ. Система буде готова до використання після однієї з осінніх міжнародних пауз.

З допомогою напівавтоматичної технології арбітри VAR зможуть швидше та чіткіше визначати офсайдну лінію на основі оптичного відстежування футболістів.

Окрім цього, вболівальники отримають нову покращену графіку в трансляціях.

Цю технологію випробували ще під час ЧС-2022. У Лізі чемпіонів вона вже використовується. Серія А підключила її понад рік тому.