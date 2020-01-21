Голкіпера вилучили після двох відбитих пенальті поспіль, а третій витягнув польовий – сюрреалізм з чемпіонату Туреччини

Матч другого дивізіону чемпіонату Туреччини між Усакспором та Ерджен Велімеш запам'ятався божевільною кінцівкою поєдинку.

У ворота Усакспора призначили пенальті на 90-й хвилині матчу і голкіпер Ерсін Айден впорався з ударом суперника, повідомляє Goal.com.

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Проте арбітр помітив, що воротар вискочив з лінії воріт та показав йому жовту картку і призначив перебивання. З другої спроби Айдена також не вдалось пробити, але суддя вдруге помітив, що голкіпер покинув лінію воріт до удару та показав йому другу жовту картку.

Арбітр втретє знову поставив перебивання одинадцятиметрового, і тепер вже польовий гравець за всіма правилами відбив удар та залишив ворота в недоторканності, Усакспор переміг 2:0.

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