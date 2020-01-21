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Голкипера удалили после двух отраженных пенальти подряд, а третий вытащил полевой – сюрреализм с чемпионата Турции

14:25 388 Читати українською
Голкипера удалили после двух отраженных пенальти подряд, а третий вытащил полевой – сюрреализм с чемпионата Турции
Герои Усакспора / Getty Images

Матч второго дивизиона чемпионата Турции между Усакспором и Эрджен Велимешем запомнился сумасшедшей концовкой поединка.

В ворота Усакспора назначили пенальти на 90-й минуте матча и голкипер Эрсин Айден справился с ударом соперника, сообщает Goal.com.

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Однако арбитр заметил, что вратарь выскочил с линии ворот и показал ему желтую карточку и назначил перебивание. Со второй попытки Айдена также не удалось пробить, но судья вдруг заметил, что голкипер покинул линию ворот до удара и показал ему вторую желтую карточку.

Арбитр в третий раз снова назначил перебивание одиннадцатиметрового, и теперь уже полевой игрок по всем правилам отбил удар и оставил ворота в неприкосновенности, Усакспор победил 2:0.

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