Голкіпер Олімпіка зізнався, що Вісенте Гомес зупинив катастрофу команди

Воротар донецького Олімпіка Володимир Кринський відверто проаналізував осінню частину сезону своєї команди.

"Я би розділив осінню частину чемпіонату на два етапи: до приходу Вісенте Гомеса та після. Звичайно, до це була катастрофа просто.

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Про жодну першу шістко й не йшлося. А зараз, коли він прийшов, у нас плани на шістку з'явилися. Тому, думаю, можна занести до скарбнички нам те, що ми вибралися із такою важкої ситуації", – розповів Кринський в ефірі телеканалу "Футбол".

Відзначимо, що Вісенте Гомес очолив Олімпік на початку вересня, коли донеччани посідали останню сходинку в УПЛ з 1-м заліковим балом. Зараз "олімпійці" – 9-те, мають в активі 18 пунктів і лише на 4 очки відстають від топ-6 ліги.

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