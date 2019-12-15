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Голкіпер Олімпіка зізнався, що Вісенте Гомес зупинив катастрофу команди

13:58 50 Читать на русском
Голкіпер Олімпіка зізнався, що Вісенте Гомес зупинив катастрофу команди
Вісенте Гомес / ФК Олімпік

Воротар донецького Олімпіка Володимир Кринський відверто проаналізував осінню частину сезону своєї команди.

"Я би розділив осінню частину чемпіонату на два етапи: до приходу Вісенте Гомеса та після. Звичайно, до це була катастрофа просто.

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Про жодну першу шістко й не йшлося. А зараз, коли він прийшов, у нас плани на шістку з'явилися. Тому, думаю, можна занести до скарбнички нам те, що ми вибралися із такою важкої ситуації", – розповів Кринський в ефірі телеканалу "Футбол".

Відзначимо, що Вісенте Гомес очолив Олімпік на початку вересня, коли донеччани посідали останню сходинку в УПЛ з 1-м заліковим балом. Зараз "олімпійці" – 9-те, мають в активі 18 пунктів і лише на 4 очки відстають від топ-6 ліги.

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Теги
Вісенте Гомес Вісенте Гомес Володимир Кринський Володимир Кринський Олімпік Олімпік
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