Голкіпер Борнмута проаналізував, де міг підхопити коронавірус – молодий талант здав позитивний тест

Воротар Борнмута Арон Ремсдейл захворів сумнозвісним вірусом, незважаючи на дотримання правил безпеки.

"Всі ці дні я намагався зрозуміти, як відбулося зараження. Минулого понеділка, до того як ми почали тренуватися, я здав негативний тест.

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Того тижня я робив звичайні речі: ходив у супермаркет, заправляв машину. Як тільки до тебе потрапляє вірус, він відразу проявляється в крові. Очевидно, я підчепив його за ці три дні між тестами. Хоча я був так само обережний, як на карантині. Мабуть, я заразився в магазині", – цитує Ремсдейла The Sun.

Нагадаємо, поки немає остаточного рішення щодо подальшої долі нинішнього розіграшу АПЛ. Турнір призупинили після 29-ти турів.

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