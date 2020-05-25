Клуби АПЛ отримали дозвіл уряду на відновлення повноцінних тренувань

Повернення Англійської Прем'єр-ліги 2019/20 стало ще на крок ближчим.

Уряд Сполученого Королівства дозволив професіональним командам відновити повноцінні контактні тренування. Днями клуби АПЛ розпочали заняття у невеликих групах, а тепер зможуть розпочати наступний етап підготовки до відновлення сезону, інформує Sky Sports.

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Зауважимо, що нещодавнє повторне тестування на наявність COVID-19 серед клубів елітного дивізіону Англії виявило ще 2 позитивні випадки. Таким чином, загальна кількість інфікованих в АПЛ зросла до 8-ми.

Нагадаємо, на момент зупинки чемпіонату Ліверпуль впевнено очолював турнірну таблицю, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок. Очікується, що змагання поновляться у червні.

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