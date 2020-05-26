Голкипер Борнмута проанализировал, где мог подхватить коронавирус – молодой талант сдал положительный тест

Вратарь Борнмута Арон Ремсдейл заболел вирусом, несмотря на соблюдение правил безопасности.

"Все эти дни я пытался понять, как произошло заражение. В прошлый понедельник, до того как мы начали тренироваться, я сдал отрицательный тест.

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На той неделе я делал обычные вещи: ходил в супермаркет, заправлял машину. Как только к тебе попадает вирус, он сразу проявляется в крови. Очевидно, я подцепил его за эти три дня между тестами. Хотя я был так же осторожен, как на карантине. Пожалуй, я заразился в магазине", – цитирует Ремсдейла The Sun.

Напомним, пока нет окончательного решения о дальнейшей судьбе нынешнего розыгрыша АПЛ. Турнир приостановили после 29-ти туров.

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