Гол Циганкова у ворота Астани потрапив у число найкращих у груповому етапі Ліги Європи

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков забив гол у ворота Астани, який увійшов у число найкращих у груповому етапі Ліги Європи.

Офіційний Твіттер Ліги Європи опублікував підбірку найкращих голів групового етапу турніру.

Сейви Бойка та Шуста потрапили у список найкращих в груповому етапі Ліги Європи

У список потрапив і вінгер Динамо Віктор Циганков, який забив ефектний м'яч у ворота Астани в 1 турі.

Окрім українця були відзначені Лука Йовіч (Айнтрахт), Патрік Кутроне (Мілан), Мусса Дженепо (Стандард), Кай Хавертц (Байєр), Рубен Лофтус-Чік (Челсі), Лео Жаба (ПАОК), Еміль Сміт-Роу (Арсенал), Джованні Ло Чельсо (Бетіс), Тобіас Хайнтц (Сарпсборг), Ісмаїла Сарр (Ренн).

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