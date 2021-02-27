Деле Аллі втратив розкішну модель через свою пристрасть до відеоігор
13:56 - Читать на русском
Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі вирішив правильно розставити пріоритети у своєму житті.
Зіркова пара хавбека Тоттенхема Деле Аллі та гарячої моделі Рубі Мей розпалась після 5-ти років існування, повідомляє The Sun.
Джорджина повністю оголилась для Gucci – кохана Роналду не втрачає таланту мотивувати
Причиною розриву називають захоплення футболіста відеоіграми. Дівчині набридло, що Деле весь свій вільний час проводить, граючи у Fortnite. Рубі з'їхала від Аллі, а також колишні коханці відписались один від одного у соціальних мережах.
У нинішньому сезоні АПЛ Деле провів лише 6 матчів.
Зінченко прийме Вест Хем, надія Маліновського, Мілан проти Фонсеки та дуель Тухель-Сульшер: прев'ю космічного вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter