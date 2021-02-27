Зіркова пара хавбека Тоттенхема Деле Аллі та гарячої моделі Рубі Мей розпалась після 5-ти років існування, повідомляє The Sun.

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Причиною розриву називають захоплення футболіста відеоіграми. Дівчині набридло, що Деле весь свій вільний час проводить, граючи у Fortnite. Рубі з'їхала від Аллі, а також колишні коханці відписались один від одного у соціальних мережах.

У нинішньому сезоні АПЛ Деле провів лише 6 матчів.

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