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Гіггз оцінив роботу Сульшера на посаді наставника Манчестер Юнайтед

13:07 431 Читать на русском
Гіггз оцінив роботу Сульшера на посаді наставника Манчестер Юнайтед
Раян Гіггз та Уле Гуннара Сульшер / Фото Reuters

Легендарний екс-хавбек Манчестер Юнайтед, а нині головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз висловився щодо роботи свого колишнього партнера Уле Гуннара Сульшера на посаді наставника манкуніанців.

"Не здивований тим, як добре Уле почав, хоча на будь-якому рівні шість перемог відразу – це фантастичне досягнення.

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І Сульшер, і футболісти чудово проявили себе, команда піднялася в таблиці. Зараз там зовсім інша атмосфера.

Я відвідав кілька матчів. Дуже добре, що ми перемогли в них у такій манері, забивши багато голів.

Вірю в потрапляння МЮ в топ-4. На цій стадії сезону дуже важливий момент, імпульс. Якщо ти його отримаєш, вже важко зупинитися", – цитує Гіггза Sky Sports.

Після 22-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Раян Гіггз Раян Ґіґґз
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