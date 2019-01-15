Інс не бачить заслуги Сульшера в останніх перемогах МЮ – несподівана заява легенди клубу

Екс-капітан Манчестер Юнайтед і збірної Англії Пол Інс скептично оцінив роботу Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера манкуніанців.

"Не треба надто вже радіти тому, що зробив Уле. Будемо чесні: ситуація в МЮ не могла стати ще гірше. Над клубом були хмари, і це позначалося на грі. Прийшов Сульшер з доброзичливим лицем, і футболісти заграли, як вміють.

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Він зняв з них кайдани, але це не означає, що Уле підходить для цієї роботи. Будь-хто міг би зробити те ж саме, що і Сульшер. Нескладно дати гравцям свободу і підняти їх настрій", – цитує Інса Paddy Power.

Нагадаємо, новий наставник МЮ розпочав із 6-ти перемог поспіль біля керма клубу.

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