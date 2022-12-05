Перемоги у серії пенальті у хорватів у крові. Opta повідомляє, що "картаті" вийшли до чвертьфіналу ЧС втретє у своїй історії (1998, 2018, 2022). Збірна Хорватії жодного разу не програвала серію пенальті на Мундіалі!

Хорватія в серії пенальті пройшла Японію на ЧС-2022 – "самураї" змінили сценарій, віцечемпіонів витягнув голкіпер

Воротар "картатих" Домінік Ліваковіч став третім голкіпером, який відбив три пенальті у післяматчевій серії після португальця Рікарду у 2006 році (проти Англії) та свого співвітчизника Даніеля Субашіча у 2018 році (проти Данії).

В основний та додатковий час матчу Японія – Хорватія теж було на що подивитися. Зокрема, на голи Маеди та Перішіча.