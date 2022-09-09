Найяскравіший матч першого туру Ліги конференцій провели Вільяреал і Лех (4:3). Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга конференцій у перший ігровий день подарувала мало видовищних поєдинків. Найбільше голів забили в Іспанії на матчі Вільяреала та Леха.

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Рахунок несподівано відкрили поляки, скориставшись на 2 хвилині помилкою Де Ла Фуенте. Чуквуезе вирівняв ситуацію шикарним ударом у дотик. А до кінця першого тайму Вільяреал забив ще двічі – дубль оформив Баена.

По перерві Лех зумів зрівняти рахунок. Обидва голи забив Ісхак. Спершу капітан реалізував пенальті, а потім відкрився під крутий пас у штрафному майданчику. Однак втримати нічию гостям не судилося – на останніх хвилинах Коклен вирвав перемогу для Вільяреала.