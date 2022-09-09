Самый яркий матч первого тура Лиги конференций провели Вильярреал и Лех (4:3). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига конференций в первый игровой день подарила мало зрелищных поединков. Больше всего голов забили в Испании на матче Вильярреала и Леха.

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Счет неожиданно открыли поляки, воспользовавшись на 2 минуте ошибкой Де Ла Фуэнте. Чуквуэзе выровнял ситуацию шикарным ударом в прикосновение. А к концу первого тайма Вильярреал забил еще дважды – дубль оформил Баэна.

После перерыва Лех смог сравнять счет. Оба гола забил Исхак. Сначала капитан реализовал пенальти, затем открылся под крутой пас в штрафной площади. Однако удержать ничью гостям не удалось – на последних минутах Коклен вырвал победу для Вильярреала.