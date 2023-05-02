После двух осечек подряд "канарейки" сумели вернуться на путь побед и это сразу принесло команде путевку в элиту. На собственном поле Фрозиноне не оставил шансов Реджине (3:1), которой руководит Филиппо Индзаги.

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К слову, главным тренером "желто-синих" является другой чемпион мира 2006 года – Фабио Гроссо, забивший победный пенальти в финальной серии. Это первый тренерский успех для 45-летнего специалиста на взрослом уровне. Правда, о титуле пока речь не идет, ведь Дженоа пока сохраняет шансы на первое место. "Грифонов" тоже тренирует победитель ЧМ-2006 – Альберто Джилардино.

Стоит отметить, что Фрозиноне только в третий раз в своей истории сыграет в Серии А. Кампании 2015/16 и 2018/19 завершались вылетом. Интересно, что "канарейки" за последние 10 лет трижды поднимались в элиту. Это самый высокий показатель за этот период (столько же у Эмполи).