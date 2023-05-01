Вже протягом цього тижня Наполі має офіційно взяти титул. Лише повний провал змусить чекати довше.

Наполі переніс матч з Салернітаною, щоб відсвяткувати в неділю чемпіонство. У Неаполі все було готово до веселощів, однак футболісти підвели вболівальників, втративши перемогу над гостями з Салерно.

Наполі не скористався подарунком Інтера і втратив шанс у квітні завоювати Скудетто

Офіційного завоювання Скудетто доведеться чекати ще три чи чотири дні. Ювентус після нічиєї з Болоньєю втратив математичні шанси на титул, тому Наполі залежить лише від Лаціо, який відстає на 18 очок.

Наполі може стати чемпіоном Італії у середу (3 травня), якщо Лаціо не переграє Сассуоло. Або ж взяти Скудетто в четвер (4 травня), якщо вдасться не програти на виїзді Удінезе.

Це Скудетто стане третім в історії Наполі та першим за останні 33 роки. Раніше неаполітанці вигравали Серію А лише з Марадоною.