Герой без ноги, конкурент Маліновського і кривдник друзів Росії – ФІФА оголосила трійку шедеврів на Премію Пушкаша
Незабаром відбудеться церемонія нагородження The Best – стали відомі номінанти на звання найкращого гола у 2022 році.
До трійки фіналістів увійшли Дімітрі Пайє, Рішарлісон та Марцін Олекси, інформує прес-служба ФІФА.
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Ветеран Марселя відзначився 7 квітня у матчі Ліги конференцій проти ПАОКа. Пайє вдався розкішний удар з льоту після розіграшу кутового. Нагадаємо, що зараз француз є конкурентом Руслана Маліновського в Марселі.
Рішарлісон оформив свій шедевр 24 листопада у поєдинку чемпіонату світу проти Сербії. Форвард збірної Бразилії засмутив друзів росіян ідеальним пострілом у падінні через себе.
Третій номінант вартий окремої уваги. Поляк Марцін Олекси захищає кольори Варти Познань у чемпіонаті людей з ампутованою ногою. Втім, це зовсім не заважає виконувати прекрасні бісіклети на рівні суперзірок футболу.
Проголосувати за свого фаворита можна на сайті ФІФА. Цьогорічна церемонія The Best запланована на 27 лютого. Минулого разу Премію Пушкаша здобув Ерік Ламела, який відзначився фантастичною рабоною у ворота Арсенала.
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