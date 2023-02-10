Незабаром відбудеться церемонія нагородження The Best – стали відомі номінанти на звання найкращого гола у 2022 році.

До трійки фіналістів увійшли Дімітрі Пайє, Рішарлісон та Марцін Олекси, інформує прес-служба ФІФА.

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Ветеран Марселя відзначився 7 квітня у матчі Ліги конференцій проти ПАОКа. Пайє вдався розкішний удар з льоту після розіграшу кутового. Нагадаємо, що зараз француз є конкурентом Руслана Маліновського в Марселі.

Рішарлісон оформив свій шедевр 24 листопада у поєдинку чемпіонату світу проти Сербії. Форвард збірної Бразилії засмутив друзів росіян ідеальним пострілом у падінні через себе.

Третій номінант вартий окремої уваги. Поляк Марцін Олекси захищає кольори Варти Познань у чемпіонаті людей з ампутованою ногою. Втім, це зовсім не заважає виконувати прекрасні бісіклети на рівні суперзірок футболу.

O prêmio Puskás 2023, entregue ao autor do gol mais bonito da temporada passada, tem 3 finalistas:

Richarlison, atacante da seleção brasileira, o francês Payet e o polonês Marcin Oleksy, que tem uma perna amputada. Veja os gols: pic.twitter.com/N2HfHZDqMF — Craques de Bola BR (@craquesdebolabr) February 10, 2023

Проголосувати за свого фаворита можна на сайті ФІФА. Цьогорічна церемонія The Best запланована на 27 лютого. Минулого разу Премію Пушкаша здобув Ерік Ламела, який відзначився фантастичною рабоною у ворота Арсенала.

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