На нагороду продовжують претендувати лише Ліонель Мессі, Карім Бензема і Кіліан Мбаппе, інформує прес-служба федерації.

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Черговий етап відсіяв 11 зірок – шанси втратили Садьйо Мане, Ашраф Хакімі, Хуліан Альварес, Кевін де Брюйне, Мохамед Салах, Вінісіус Жуніор, Неймар, Ерлінг Холанд, Лука Модріч, Роберт Лєвандовскі та Джуд Беллінгем. ФІФА поділила голосування на 4 рівні квоти по 25%: журналісти, капітани світових збірних, тренери та фанати. За аналогічним принципом визначиться і переможець номінації, яку минулоріч забрав Роберт Лєвандовскі. Голосування триватиме до 27 лютого, коли відбудеться церемонія з врученням нагород.

Бензема за підсумками минулого року може похизуватися титулом чемпіона Ла Ліги, переможця ЛЧ (найкращий бомбардир обох змагань) і чинного володаря "Золотого м'яча". Здобутки Мессі і Мбаппе на клубному рівні однакові – золоті медалі Ліги 1 з ПСЖ. Втім, у фіналі чемпіонату світу аргентинець переміг француза, який вдовольнився лише званням найкращого бомбардира турніру.

We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!



@Benzema

Lionel Messi

@KMbappe — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023

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