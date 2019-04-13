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Гент з Яремчуком та Безусом програв Антверпену, пропустивши курйозний гол

13 квітня 23:30 346 Читать на русском
Гент з Яремчуком та Безусом програв Антверпену, пропустивши курйозний гол
Гент програв Антверпену

В матчі 4-го туру чемпіонського плей-офф Гент вдома поступився Антверпену, продовживши невдалу серію.

Бельгія, плей-офф. 4 тур

Гент – Антверпен – 1:2

Голи: Чакветадзе, 77 – Бабі, 21, Рефаелов, 82

Кортрейк – Сент-Жиллуаз – 0:1

Гол: Селемані, 64

Гент вдома поступився Антверпену, у складі якого грав екс-динамівець Мбокані. Роман Яремчук та Роман Безус вийшли у стартовому складі Гента, Ігор Пластун не потрапив до заявки. Форвард збірної України відіграв весь поєдинок, а Безус був замінений по перерві.

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Гент пропустив дуже курйозний гол, відповідальність за який можуть розділити захисник та голкіпер. Перший невдало віддав назад, другий не вибив подалі, чим скористався Бабі.

У другому таймі Чакветадзе, який вийшов замість Безуса, зрівняв рахунок, проте практично одразу Антверпен знову вийшов уперед.

В одному з епізодів Яремчук вимагав пенальті, проте арбітр не відреагував. Форвард збірної України після цього занервував та отримав жовту картку за суперечку з рефері – партнери змушені були заспокоювати Романа.

Гент зазнав четвертої поразки поспіль та замикає таблицю чемпіонського плей-офф.

В іншому матчі Кортрейк Андрія Бацули програв Сент-Жиллуазу. Українець був замінений на 80-й хвилині. Сент-Жиллуаз лідирує у плей-офф Ліги Європи (12 очок у 4-х матчах), у Кортрейка – 9 балів.

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