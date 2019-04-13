"Виявляється, хлопчина має голову на плечах". Іспанський журналіст пояснює, чому Лунін щасливий у Леганесі

Голкіпер збірної України Андрій Лунін отримує в Іспанії мало ігрового часу, однак продовжує працювати над собою та залишається задоволений ситуацією.

У понеділок Леганес закриє 32-й тур іспанської Прімери матчем проти Реала. Андрій Лунін у цьому поєдинку не зіграє за умовами оренди, тобто змінить лаву запасних на трибуну. Протягом останніх 4 місяців молодий голкіпер виходив на поле в складі "пепінерос" тільки раз, за весь сезон відіграв лише 4 матчі, однак він все одно почуває себе щасливим у команді.

Зідан хоче, щоб Лунін став другим голкіпером Реала, – Marca

Журналіст видання AS Хав'єр Мартін розповідає про дивне щастя Луніна в ролі запасного Леганеса.

"Виявляється, 20-річний хлопчина має голову на плечах. Звичайно, він хотів би більше грати, але усвідомлює, що це поки що важко. Лунін наразі запасний воротар Леганеса не просто так, бо комусь захотілося. На це є вагомі причини, які він бачить і прекрасно розуміє. Перший номер команди Пічу Куельяр у 34 роки видає прекрасний сезон.

Коли Лунін у серпні приїхав на Бутарке в оренду з Реала, йому явно бракувало знань про іспанський чемпіонат. Він виглядав зеленим для такого рівня та повинен був пройти адаптацію. Хлопчина почав робити те, що вміє найкраще, – працювати.

Дуже наполегливо – зазвичай його можна побачити за додатковою роботою у вільний час. Тричі на тиждень Лунін залишається на 15-20 хвилин після тренувань. Декілька разів на місяць він після обіду повертається на газон, щоб отримати для себе додаткове навантаження", – розповідає журналіст.

Важливу роль у кар'єрі Андрія зараз відіграє тренер воротарів Леганеса Хосеба Ітуарте. В українця склалися з ним дуже хороші стосунки. Взимку Реал нібито хотів забрати Луніна з оренди на Бутарке, де футболіст не отримує ігрового часу, однак той відмовився покидати Леганес. Головною причиною називали саме цього тренера воротарів.

"Хосеба Ітуарте – футбольний батько Луніна. Він виховує хлопчину, поки справжній батько Олексій Лунін спостерігає за всім з трибун. Андрій не пропустив жодного тренування, навіть хвилини. Стосунки між Ітуарте та Луніним просто прекрасні, це допомагає голкіперу комфортно почуватися в команді.

У січні Реал і Уеска досягли згоди про оренду Луніна, однак Леганес наклав вето на дострокове припинення співпраці з українцем. Клуб розраховує на нього в майбутньому та хоче продовжити оренду на наступний сезон, щоб мати готовий варіант на випадок ймовірного відходу Куельяра у Вальядолід. Тоді Лунін стане першим номером. І буде щасливим. Хоча він щасливий і зараз, навіть коли не грає", – додає Хав'єр Мартін.

Відзначимо, що в 4 матчах за Леганес воротар збірної України проявив себе дуже пристойно. На початку грудня своїми сейвами витягнув команду в 1/8 фіналу Кубка Іспанії, а місяць тому провів чудовий матч проти Атлетіко в Прімері, де взяв пенальті та мертвий удар зі штрафного. Іспанська преса запевняє, що з наступного сезону Зінедін Зідан бачить його другим голкіпером Реала.

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