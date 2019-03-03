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Гент з Яремчуком на виїзді переміг Зюлте-Варегем

18:52 16 Читать на русском
Гент з Яремчуком на виїзді переміг Зюлте-Варегем
Роман Яремчук / соцмережі

Роман Яремчук вийшов у старті на матч чемпіонату Бельгії проти Зюлте-Варегема, Безус та Пластун залишились у запасі.

Чемпіонат Бельгії 2018/19, 28-й тур

Зюлте-Варегем – Гент – 1:3

Голи: Бонгонда, 5 – Оджіджа-Офо, 2, Девід, 59, Сорлот, 90+3

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Гент у рамках 28 туру чемпіонату Бельгії завітав до Зюлте-Варегема. Роман Яремчук вийшов у старті і був замінений на 70-й хвилині зустрічі. Роман Безус та Ігор Пластун провели увесь поєдинок на лаві для запасних.

Завдяки голам Оджіджа-Офо, Девіда та Александера Сорлота на останніх секундах гості здобули перемогу і вийшли на 6 позицію, набравши 44 пункти. Щоправда, у Андерлехта матч у запасі.

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